»Taksi vozim s srcem, a po duši sem umetnik«

Dobila sva se na dobesedno retrogradni ponedeljek, ko nič ni šlo, kot bi moralo. Po dvanajsturni izmeni, ki mu je navrgla bore malo prometa, je bil znan posebni umetnik sicer utrujen, a prijazen. »Ena izmed dobrih strani te službe je tudi, da se z zaključeno izmeno konča. Takrat se lahko mirno izklopim, česar prej nisem bil vajen,« pove sproščeno z nasmeškom. Ob skodelici čaja sva poklepetala o novem delu, njem, njegovih štirih otrocih. Ko govori o njih, oživi, prevzameta ga mehkoba in ljubezen. O sebi je realen, brez ovinkarjenja in izogibanja. In ne – služba taksista ni (le) še en njegov antropološki poskus.



Avta mu ni ponečedil še nihče



V novi vlogi se je znašel, zanimivo, prav na 54. rojstni dan, 19. oktobra. Kako se je odločil za to službo? »Računal sem, da bom delal nadaljevanko Več po oglasih, vse sem podredil temu, odpovedal tudi nekaj drugih zadev, potem pa mi je projekt padel v vodo. Naenkrat je nastala velika luknja,« je iskren. »Saj sem službe iskal tudi drugje – na televiziji sem se prijavil na mesto receptorja, razmišljal sem celo, da bi se na Vrhniki prijavil za smetarja, ker je dobra plača. Ko sem našel razpise za taksiste, sem se odločil,« pove. Torej to ni le ena od njegovih antropoloških raziskav, kot so prepričani nekateri? »Ne, ni, je pa antropologija v tem delu zanimiva,« doda. In delo, kakšno je? »Zanimivo, moram pa res potrkati, nisem še imel negativne izkušnje. Tudi avta mi ni še nihče tako ali drugače ponečedil,« začne. Kakšni pa so potniki? »Tisti, ki so nezanimivi, so tiho, mnogi brskajo po telefonih, tisti, ki se pogovarjajo z mano, pa so res zelo zanimivi ljudje z vseh področij. Ko si navajen ljudi iz določenega poklica, že 'getoiziraš' način komunikacije, zdaj pa spoznavam, da je še kup novih svetov,« razmišlja. Delo je dvoizmensko, po dvanajst ur, poskuša pa imeti, če se le da, vikende proste, da je takrat z otroki. »Vmes sem imel krizo. Počneš nekaj povsem novega, daleč od področja, na katerem se čutiš, si doma. Saj sem v življenju počel že marsikaj – stregel sem, delal na bencinski črpalki, a so bila to druga leta. V tistem, kar delam, poskušam biti vedno najboljši, tukaj pa mi v začetku to ni uspelo. Je bil kar izziv,« je iskren režiser filma Babica gre na jug. »Ampak sem to predelal in zdaj se mi zdi, da sem že kar dober,« se nasmehne. Ga stranke prepoznajo, ima že kaj zanimivih zgodb? »Nekateri me prepoznajo, a večinoma šele na koncu, ob plačilu,« pove. »Zanimivih zgodbic pa je že kar nekaj, a o njih večinoma ne morem govoriti. Neka babica me je recimo kar objemala, ker je bila tako presenečena, da sem ji ob prihodu in izstopu pridržal vrata in pomagal s prtljago,« se nasmehne. »Nekateri si dajo duška po kakšnih situacijah, ki jim dvignejo pritisk. Neko dekle na poziv pa je na nazoren način pojasnilo svoje denarne mahinacije. Če se npr. pelje z dražjim taksistom, mora za razliko v ceni petnajst minut nekoga oralno zadovoljevati,« opiše.

Za svoje otroke bi naredil vse



Vikende preživlja z otroki. No, prvorojenka Stela Lux je pri dvaintridesetih letih že odrasla in kot kreativna producentka živi med New Yorkom in Ljubljano. »Zelo je organizacijsko sposobna, je nekakšna altruistka, bolj skrbi za druge,« jo opiše. Glede na to, da je njegov prvi otrok in še dekle, kakšen odnos imata? »Ko sem postal oče, sem bil še zelo mlad, tako da sva razvila bolj prijateljsko vez, enako je še danes. Če se starši razidejo, mama prevzame vlogo vzgojitelja, oče pa je predvsem zaklonišče, tudi pri fantih,« pojasni. S sinovi (7, 11 in 14 let) se redno videvajo. »Najstarejši zdaj že ne prihaja več vsakič k meni. Saj ga razumem, v Višnji Gori, ker sem si pred osmimi leti postavil hišo v hribih in živim na vasi, mu ni več zanimivo, pa tudi družbe nima. Jaz sem pri njegovih letih že precej žuriral. Mlajša pa uživata,« pove. Fantje, ki nimajo istih mam, se med seboj odlično razumejo. »Zelo se imajo radi, če že, sta si večkrat v laseh starejša dva, ki živita skupaj,« še pove. Česa pa so ga otroci naučili? »Strpnosti in starševske ljubezni, nikakor ne bi hotel zamuditi njihovega otroštva. Vse bi naredil zanje,« pove toplo, z ljubeznijo. Kaj pa počnejo, ko so skupaj? »Vse, res najrazličnejše stvari. Minuli vikend smo se sankali, skupaj kuhamo, pečemo, beremo. Veliko smo zunaj, v naravi, okoli hiše so travniki, gozdovi. Včasih sem imel še več živali, poleg psa in mačk še konje, zajce, kure. Ni nam dolgčas, prehitro pride nedelja zvečer, ko jih moram vrniti domov,« pove.

Za dušo slika, pa tudi scenariji so pripravljeni

Kje in kako pa zdaj, ko vozi taksi, živi svojo umetniško dušo, slika? »Ja, imam okoli dvajset nedokončanih slik. Dobim idejo in začnem, potem prileti druga,« se namuzne. Pa sicer, je pomirjen s sabo? »Ne povsem, ker ne morem ustvarjati, kot bi rad. Tudi taksi vozim s srcem, a v duši sem vseeno umetnik. Saj napisanih imam kar nekaj scenarijev, a zatakne se pri denarju in ljudeh. Filmski jezik je tesno povezan z denarjem. Da se tudi z malo denarja narediti veliko, če imaš ekipo entuziastov, najlepši primer je film Pr' hostar. Narejen je odlično, a fantje na tem načrtno delajo že deset let. Med mojimi vrstniki pa tako srčno predanih navdušencev skoraj ni več,« je neposreden. O prihodnosti zato za zdaj ne razmišlja. V veselje so mu vikendi s sinovi, druženja s prijatelji. Za božič, ko bodo fantje pri družinah, bo delal, novo leto pa bodo dočakali skupaj.

Anžlovar je režiser prvega celovečernega filma, posnetega v samostojni Sloveniji, Babica gre na jug iz leta 1991, po njem pa je posnel še celovečerce Oko za oko (prvi film znane igralke Claire Forlani), Poker in Vampir z Gorjancev. Njegov zadnji odmevni izdelek je bil avtobiografski dokumentarec Selfie brez retuše iz leta 2015.

