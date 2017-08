Ranko Babić je s to fotografijo nasmejal prijatelje. Foto: vir: facebook

Igralec in komik Ranko Babić rad zabava svoje prijatelje in oboževalce tudi na facebooku. Tokrat je z njimi delil svojo fotografijo iz otroštva in se pošalil na račun svojih kilogramov.

»Moji prvi koraki. Po konstrukciji telesa predvidevam, da so bile moje prve besede 'ama ama'« je pod fotografijo zapisal Branko in spet nasmejal svoje prijatelje.