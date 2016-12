Tako je prišla v šov: »Za zmago s starejšim moškim? Saj sem samska ...«

Vzporedno z resničnostnim šovom gledalci lahko spremljajo tudi pogovorno oddajo Kmetija: Nov začetek Pr' Mihatu, ki jo vodi stari znanec omenjenega šova Miha Kavčič.

Poleg glavnega gosta v studiu objavijo tudi ekskluzivne posnetke z avdicije. Tokrat so se spomnili na mično Anastazijo Nastjo Kočunik, ki je na posestvu dodobra obnorela moški del tekmovalcev. »Rada bi se preizkusila na kmetih. To je moje življenje. Sem samozavestna, zelo čustvena, ljudje se mi zasmilijo. Res si močno želim zmagati, šla bi daleč. Tudi s starejšim moškim bi flirtala, samska sem,« je takrat dejala Nastja in obenem zaupala ustvarjalcem šova, da se v prihodnosti vidi v glasbi in da jo na poti do zmage ne bo nič zaustavilo.

Miha je v isti oddaji gostil tudi Vida Gostenčnika, tistega, ki se je najbolj smukal okoli Anastazije, in ga med drugim vprašal, kaj se dogaja med njima po koncu šova. Vid je bil jedrnat: »Ostala sva dobra prijatelja.«