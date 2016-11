Tako je na vprašanje, ali je Leo Oblak kriv, odgovoril Denis Avdić

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so pod drobnogled vzeli javnosti dobro znanega radijskega mogotca Lea Oblaka. Policija sicer ni potrdila, da preiskava poteka zoper omenjenega, so pa nam to potrdili na Infonetu. Mi smo za komentar poklicali znanega voditelja Radia 1, ki spada pod družbo Infonet, katere ustanovitelj je prav Oblak, Denisa Avdića. Krajši pogovor z njim objavljamo spodaj.

Misliš, da je Leo Oblak kriv ali ni?

Če je kriv, da danes ni prišel v službo, ti lahko rečem, da ja. Ne vem pa, kaj je tema pogovora. Preberi mi ovadbo in ti povem.

Gre za hišne preiskave. Preiskava kriminalistov zoper Lea Oblaka in menda Marka Jakliča ter domnevna korupcija in drugo.

Verjetno bo hišna preiskava pokazala, ali je ali ni. Glede na to, da sem bil prej pri policiji, vem, da je treba počakati do konca, potem pa se bo videlo.

Kako je danes v službi, ko ste izvedeli, da se to dogaja vašemu šefu?

Zabavno. Jaz delam svoje delo, moja naloga je delati jutranji program ... Pri nas je kakšnih 150 ljudi, jaz delam s svojo ekipo in delamo normalno. Vse poteka normalno. Mi delamo za svoje poslušalce in za svoje veselje.

Ko že ravno omenjaš: spletna stran je nedosegljiva oziroma občasno dosegljiva.

Lahko je povezano s preobremenjenostjo. Smo blizu odkritju Kdo je na enki in druga beseda je vredna 12.000 evrov. Na spletni strani pa objavljamo namige, kdo naj bi ta oseba bila. Kdor ugane, dobi 12 jurjev.

Ni pa možno, da bi preiskovalci na strežniku kaj delali?

Jaz ti povem, kaj jaz mislim, da je (smeh). Če oni kaj kje delajo, ne vem. Moraš vedeti, da je naša hiša v treh nadstropjih. Pri nas v pritličju ni bilo niti enega policista. Če gledaš Infonet, vse radie, mi smo delali normalno. Ravnokar sem končal. Pogovarjali smo se za naslednji dan. Ravno danes smo se na sestanku šalili, da to moramo imeti v etru, in tudi bomo imeli. Jutri v jutranjem programu.