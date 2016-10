Tako je Cime praznoval rojstni dan

Cime, Marko Vilfan in Milan Mandarić. Foto: Sašo Radej

Pred dnevi je 42. rojstni dan praznoval eden najbolj razvpitih slovenskih nogometašev, med ženskami znan kot pravi kavalir, ki je s svojimi številnimi izjavami pogosto zabaval javnost. Sebastjana Cimirotiča smo prav na njegov rojstni dan opazili v gostišču v Knafljevem prehodu, kjer so se na koncertu zabavali številni slovenski zvezdniki. Cime se je tako kot vedno s pripadnicami nežnejšega spola rad nastavil fotografskim objektivom, a kot smo izvedeli, je rojstni dan praznoval kot samski. S kapljico rujnega je nazdravil s podjetnikom Markom Vilfanom in predsednikom NK Olimpije Milanom Mandarićem, za katerega Cime pravi, da izžareva prav posebno energijo, s katero je menda okužil svoje nogometaše in sodelavce, med katerimi je tudi Sebastjan.