Tadeja Pavlič spregovorila o solzah in Dejanu Vunjaku

Kako se začne vaše jutro?



Vsak dan se začne drugače. Nimam nobene posebne rutine, vstanem ob uri, ki jo zahteva urnik. To je običajno med 6. in 11. Edina razvada, ki jo imam, je kruh z nutello za zajtrk.



Katero je vaše najljubše gospodinjsko opravilo?



Kuhanje ali pranje perila. Odvisno od tega, kako se počutim. Ko rada eksperimentiram, grem v kuhinjo, ko potrebujem čas zase, za razmislek, pa imam raje pranje perila.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O načrtih za prihodnost, študiju in tem, da bi si kupila kužka.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Po tem, ko sva z Dejanom odplesala tango, ker se mi je zdelo, da bi lahko pokazala več, a mi je Dejan kljub mojim dvomom stal ob strani.



Ste kdaj prejeli nespodobno povabilo?



Moram reči, da takšnega povabila še nisem dobila.



Kateri je vaš največji življenjski dosežek?



Mislim, da me moj največji dosežek v življenju še čaka. Se bo pa zmaga na Zvezdah zagotovo vpisala med največje uspehe.



Kateremu traču o sebi ste se nazadnje smejali?



Med tekmovanjem je bilo veliko tračev na temo ljubezni in kemije med vsemi nami plesnimi pari, kar me je kot profesionalno plesalko kar nasmejalo.



Brez česa si ne morete predstavljati življenja?



Brez plesa, ljubezni, spanja in hrane.



Katera situacija, v kateri ste se znašli, je bila najbolj neprijetna?



Običajno, ko kdaj kaj rečem brez premisleka. Takrat bi se najraje pogreznila v zemljo.



Kateri je vaš najljubši spomin iz otroštva?



Nedvomno spomini, vezani na mojo družino. Z bratom in starši smo imeli družabne večere, kartali smo in igrali različne igre, se smejali in imeli lepo.



Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?



Ob zmagi na oddaji Zvezde plešejo sem ostala povsem brez besed.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, a si ne upate?



Iti na bungee jumping.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Zvečer rada ležem na kavč in si po celem dnevu vzamem čas zase, gledam televizijo, si pripravim večerjo, kaj preberem, se zahvalim za vse, kar sem tisti dan doživela, in se okoli 23. ure odpravim spat.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«