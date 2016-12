Tadej Bricelj v zagati: zalotili so ga med seksom

Vsak se kdaj znajde v neprijetni situaciji, ki bi jo najraje pozabil, a to, kar se je zgodilo priljubljenemu komiku in voditelju oddaje Smejmo se! Tadeju Briclju, zagotovo presega izkušnje povprečnega Slovenca. »Zalotili so me med spolnim občevanjem. Pravzaprav me je zelo streslo, ko so me dobili, potem pa sem samo zamahnil z roko in nadaljeval obdelovanje nepozabno lepega ženskega teleščka. Nikoli nisem pozabil, za kar dolgo se mi je vse skupaj vtisnilo v spomin,« nam je zaupal svojo izkušnjo. Bricelj je še razkril, da to ni edina neprijetnost, ki se mu je zgodila v življenju, a je gotovo ena izmed tistih, ki si jih je najbolj zapomnil in bi jih lahko označil za najbolj neprijetne.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.