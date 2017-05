Ta znana Slovenka obožuje svoje telo in ga rada pokaže

Zvezdniki se nemalokrat znajdejo pod pritiskom javnosti, na udaru je najpogosteje njihov videz – in katastrofa je tu, že če se zredijo za kilogram ali dva. Večina se tej temi spretno izogiba, le redki odkrito spregovorijo o tegobah, ki, roko na srce, pestijo večino navadnih ljudi. Med njimi je tudi Kataya, ki ne skriva, da je imela težave s težo, in sicer je pri 22 letih tehtala 75 kilogramov, štiri leta pozneje pa komaj 54 kilogramov. Danes, ko šteje 30 let, se s težo ne obremenjuje več in se v svoji koži odlično počuti. »Imam 64 kilogramov in sem zdrava kot še nikoli. Naučila sem se imeti rada svoje telo in zame je trenutno najpomembneje, da sem močna in zdrava,« pravi Kataya, ki se ne ukvarja več z zlobnimi jeziki, temveč jim sporoča: »Če si želite pojesti piškot, potem to naredite!«

