Ta četvorka pogorela v primerjavi s Slakom, Bobovniku šteti dnevi?

Na RTV spet vre, tokrat naj bi bil povod za nesoglasja in spore Uroš Slak s svojo oddajo 24ur zvečer. Eni izmed šefinj informativnega programa Televizije Slovenije je menda presedlo, da delo na RTV, ki ga na konkurenčni televiziji opravlja ena oseba, na RTV opravljajo štirje. Zato naj bi podala zanimiv predlog, ki pa Slavku Bobovniku, Rosviti Pesek, Igorju E. Bergantu in Tanji Gobec ni bil najbolj všeč, poroča Nedeljski dnevnik. Šefinja informativnega programa naj bi bila omenjenim predlagala, da poleg vodenja občasno poprimejo še za uredniško delo, saj se uredniška ekipa Odmevov hitro krči. Po slovesu Vlada Krejača je z eno nogo v pokoju tudi Nada Lavrič. Trenutno ostaja le še sestrična Lada Ambrožiča in Meta Dragolič. A voditeljev to delo ne zanima, vsi štirje so baje predlog odločno zavrnili in celo dejali, da več, kot delajo, ne morejo, da so zgarani ...

Za primerjavo: Uroš Slak na Pop TV oddajo 24ur zvečer vodi vsak teden od ponedeljka do četrtka, v petek pa njegovo delo prevzame ena od štirih zamenjav – Miha Drozg, Suzana Perman, Elen Šterpin Zupaničič in Martin Tomažin. Ob petkih naj bi na Pop TV prav zaradi tega imeli ogromen padec gledanosti, a to je skrivnost, ki jo skrbno skrivajo.

Sicer pa naj bi bili Slavku Bobovniku na nacionalki šteti dnevi. Kot je še zapisano v Šepetu, naj bi se znašel na seznamu kadrovske službe RTV Slovenije, na katerem so zapisani vsi, ki imajo do upokojitve manj kot leto dni.