Svetlana z rdečo zvezdo nad Mojco

Delavski dom Trbovlje bo danes gostil Svetlano Makarovič. Pa ne njene Sapramiške, ampak koncert z naslovom Nosil bom rdečo zvezdo. In bo še bolj razjezila Društvo Moris iz Kočevske Reke, ki ga rdeča zvezda jezi kot hudiča križ, zelo podobno kot vidno članico NSi Mojco Kucler Dolinar, nekdanjo kandidatko za županski položaj v Ljubljani.

Za kaj gre?

Po junijskem koncertu Svetlane Makarovič z gosti Nosil bom rdečo zvezdo na Kongresnem trgu v Ljubljani se namreč ekipa ustvarjalcev odpravlja na turnejo po Sloveniji. Ta se bo uradno začela danes s koncertom v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. Do prihodnjega maja pa bo koncert gostoval še v Brežicah, Kranju, Velenju, Murski Soboti, Grosuplju, Ormožu, Novem mestu, Tolminu, Celju, Kopru, Črnomlju in Mariboru, čez meje pa v Gorici in Trstu, Gradcu in Pulju. Prireditev je naslovljena po pesmi Primoža Siterja. Na slovenskih odrih bodo pod rdečo zvezdo stali igralci in glasbeniki Miha Bezeljak, Tomaž Mihelič - Marlena, Janja Majzelj, Martina Feri, Višnja Fičur, Joži Šalej, Nino de Gleria, Jure Tori, Janez Levec, Sašo Piskar, Dirty Fingers, Kraški ovčarji, Ovce, Darko Nikolovski, Primož P Ram Siter, Andrej Rozman - Roza, Polona Vetrih in Iztok Mlakar.

Junijski koncert na Kongresnem trgu v Ljubljani so zaznamovali kritični toni do oblastnikov, kapitalizma, odnosa do drugačnih in neenakosti. Pred dogodkom so se vrstile obsodbe, da prireditev poveličuje simbol bivšega režima. Društvo Moris iz Kočevske Reke je na ljubljansko upravno enoto vložilo tudi zahtevo za prepoved dogodka, a je občina koncert ocenila za legitimen.

Nasprotniki rdeče zvezde niti ne vedo, da je bila v uporabi že precej pred komunizmom.



Ena tistih, ki jih je naslov prireditve najbolj zbodel, pa je Mojca Kucler Dolinar. Zaradi zvezde in njene barve se je vidnejša članica stranke NSi oglasila na družabnih omrežjih in na svojem spletnem mestu ter zapisala: »Rdeča zvezda nas tako kot kljukasti križ spominja na najhujše nasilje v zgodovini. Pod komunizmom v nekaterih deželah trpijo še danes. Poleg tega je bil obsojen v Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu.«

Glede na to, da je bila rdeča zvezda v uporabi že precej pred komunizmom, bi bilo mogoče smiselno, če bi Mojca Kucler Dolinar vsaj preletela seznam tistih, ki imajo rdečo zvezdo za svoj logotip.

16 slovenskih in hrvaških mest bo obiskala rdeča zvezda.

Presenečena bi bila, ko bi ugotovila, da so si znak nadela podjetja, kot so Macy's, Converse, Heineken, Reverbnation, StarPlus in drugi. Se pa številni sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi ta podjetja imela sedež v Sloveniji. Bi jih Mojca Kucler Dolinar želela prepovedati? Da na to, da bi spila pivo heineken z rdečo zvezdo, niti ne pomislimo, kajne?