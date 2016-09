Suzy razkriva, koga ljubi Jolanda Čeplak

Štirideseti rojstni dan si bo Jolanda Čeplak zapomnila po zelo čustveni zabavi, polni presenečenj. Med povabljenimi obrazi sta bila tudi nekdanja atleta Rok Predanič in Peter Poles. Zbrani na celjskem stadionu Kladivar so Joli najprej spravili v smeh z darilom v obliki orjaškega napihljivega penisa, nato pa so sledili bolj solzavi trenutki, ko se je razjokala ob svoji priljubljeni pesmi Oliverja Dragojevića – Cesarica. Na plan so privreli težki trenutki, ki jih je borka prebrodila v zadnjih letih, pomešani z neizmerno srečo, s katero jo navdajata hčerkici. Prav onidve sta njen največji zaklad, ena od dvojčic pa je mamici podarila prelepo darilo, ko je pred tremi tedni shodila. Za vrhunec večera pa so se pojavili še gosti presenečenja, skupina Čuki, zagotovo največje razkritje pa je novica, kdo je njena nova ljubezen. To je Vukašin Petranović, 53-letni trener vratarjev pri NK Rudar, ki je očitno obnorel našo Jolando, katere oko je doslej gledalo predvsem za mlajšimi moškimi. Nekdanji vratar GNK Dinama Zagreb, FK Sarajeva in Trabzonspora ter naša atletska šampionka sta menda zelo uigran par, pripravljen na skupno življenje.

