Suzy išče VIP-angele!

VIP-angeli so skupina najlepših slovenskih manekenk, katere del so v preteklosti že bile Nataša Pinoza, Tjaša Kokalj, Iryna Osypenko Nemec, Inja Zalta, Mirela Korać, Karin Škufca, Natalija Osolnik, Jana Koteska, Zlata Okugič, Stefania Bojič, Sabina Remar, Anja Petrič, Kaja Štrigl, Eka Homovec ...

Si starejša od 17 let in si videti kot angel? Prijavi se na avdicijo za VIP-ANGELA in nastopi kot rajska deklica na čudoviti modni reviji VIP v rajskem vrtu 15. 6. 2016.

Vstop v angelske vrste odpira številna vrata.