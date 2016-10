Survivor: najbolj se je razkrečila Maja

Tekmovalce Survivorja je na novem otoku pričakalo opustošenje, ki se ga niso najbolj razveselili, je pa večino dneva kljub temu tekla debata o imuniteti in izločitvah. Taktik je neskončno, tekmovalci sklepajo zavezništva, na plan prihajajo posamezniki. Odslej se namreč ne borijo več kot skupina, temveč vsak le zase.

Imuniteto si je priborila Maja, ki je pokazala, da zna obvladovati svoje telo in da je izredno močna ter vzdržljiva. Kakšno nalogo so imeli, si lahko ogledate v zgornji galeriji. Kdor je v določenem času prišel više in tam zdržal najdlje, je zmagal.

Na otoku izgnancev pa so tri dekleta: Sara, Teja in Simona. »Ležim na plaži kot krava. To me ubija, ne vem, kako se bom pobrala,« je tarnala Sara, medtem ko sta drugi dve tekmovalki priznali, da jima je brezdelje celo všeč.