Survivor  mu je ogromno dal

Nekateri ljudje so kot nalašč za resničnostne šove, ki so zadnja leta zelo priljubljeni tudi pri nas. Mednje brez dvoma spada Franko Bajc, ki moči meri v Survivorju. Glasbenik je nad adrenalinskimi pustolovščinami navdušen že od mladih nog.



Doma imajo samo psa, sicer pa so na bližnjem ranču 25 konjev, koze, osli, krave in veliko drugih živali. Konje rad jaha že od tretjega leta. Oče ju je z bratom vodil na različne pustolovščine po bližnji in daljni okolici. Fanta sta plezala, se vozila s kajakom, spuščala po vrveh, taborila in podobno. Franku je vse to ostalo do danes. V šov je šel predvsem zato, da naredi korak dlje v iskanju adrenalina in preizkusi, kje in kakšne so njegove meje.



»Izzivi, lakota, neiskreni odnosi, prikrivanje, nemoč, čas sam s sabo, lepote narave, to so bili le eni od številnih razlogov, zakaj sem šel. In kot sem sicer že vnaprej vedel, mi ni bilo žal! Survivor je bil prva tovrstna preizkušnja, ki jo štejem kot zelo pozitivno. Vsakega bi to – ne pravim, da pred kamerami, ki ustvarijo še večji pritisk –, da dejansko nima nič, prisililo v razmislek, in vsak človek bi spremenil pogled na marsikaj … Predvsem pa pridobil več spoštovanja do stvari, ki jih imamo za samoumevne. V takšnih razmerah se sam zelo težko znajdeš. Veliko ljudi misli, kaj vse se je dogajalo v ozadju, pa se ni,« pravi.



Ekstremna izkušnja je pomagala, da se je nekaj novega naučil tudi o sebi. »Mnenje o naravi, da je lahko izjemno lepa, a prav toliko tudi neusmiljena, ostaja. Težko pa bi dobil boljšo priložnost za spoznavanje samega sebe. Imaš dovolj časa, da lahko izveš, iz kakšnega testa si, kdaj obupaš, koga bi najraje imel ob sebi, predvsem pa se naučiš razlikovati med tem, kaj res potrebuješ, in tem, kaj misliš, da potrebuješ,« pove Franko, ki je zagovornik zdravega načina življenja. »Zanima me vse o prehrani in telovadbi. Zato tudi študiram na fakulteti za šport. Rad spodbujam ljudi in jih vodim, da naredijo nekaj zase in se dobro počutijo v svojem telesu. Usmeril sem se v preobrazbo telesa, način treninga pa prilagodim željam posameznika. Ne glede na to, ali je to fitnes, lastna teža, funkcionalna vadba ali zgolj rekreacija.«