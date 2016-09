Survivor: huda kazen za tekmovalce

Za plemenom Tala je težka noč, saj niso imeli vode. Tekmovalci so si po zadnjem izzivu, ko so bili umazani od blata in popraskani drug od drugega, privoščili 'kopel' s sladko vodo. To sicer ni bila ravno kopel, a so sladko vodo, ki je namenjena samo pitju, uporabili za umivanje obraza, s čimer so kršili eno najpomembnejših in osnovnih pravil, zato jih je doletela kazen in zvečer niso dobili sveže vode.

»Noč je bila težka, saj nismo imeli vode,« je povedala Aneta. Alan je priznal, da je bil on eden od kršiteljev. »Z vodo sem si umil obraz. Ne bom več tega delal, če je prepovedano,« je povedal, čeprav v njegovem glasu ni bilo zaznati obžalovanja.