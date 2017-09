Suhodolčanov Ranta 23 let pozneje

Klemen Kostrevc in Gaja Filač, filmska Ranta in Metka. Foto: Mediaspeed.net

Zagotovo vsi poznamo zgodbo Rante, visokoraslega, lenega, nerodnega in vedno lačnega knjižnega junaka, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga učitelj telovadbe Salta nekega dne povabi v košarkarsko ekipo. Knjiga Košarkar naj bo avtorja Primoža Suhodolčana je izšla leta 1994 in velja za eno izmed najpogosteje izposojenih v slovenskih knjižnicah, petkrat je dobila tudi nagrado moja najljubša knjiga, ki so jo podeljevali mladi bralci in bralke. Cankarjev dom je v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom stopil na novo filmsko pot, na kateri javnosti predpremierno in slovesno predstavijo domače filme tik pred distribucijo. Košarkar naj bo je prvi.

Predpremiere se je udeležila celotna filmska zasedba. Rantovo mamo igra Ana Maria Mitič, ki trenutno nastopa tudi v Alpski sagi in ki se je dogodka udeležila v čudoviti modri obleki, ki jo je kombinirala z nežno roza čevlji in uro. Njen filmski mož, Rantov oče, je Matjaž Javšnik, ki je bil s pisano srajco skladen z Ano Mario. Metka in Ranta sta Gaja Filač in Klemen Kostrevc, Smodlak je Matija Brodnik, Gojmir Lešnjak pa igra profesorja geografije Tundro.

Avtor knjige, književni umetnik Primož Suhodolčan, se je preizkusil kot scenarist. Dejal je, da je o zgodbi razmišljal skoraj 50 let, približno 30 let pa je trajalo, da je postala tudi film. Roman je med mladimi bralci izjemno priljubljen, in to je dobra osnova tudi za film.

Na premieri smo srečali tudi Demetra Bitenca, ki prav tako kot Ranta spada med tiste ljudi, ki so bližje košarkarskemu košu. Prišel je sam, brez svoje Majde Pintar, ki ga običajno spremlja na dogodkih. Kljub temu ga je spremljala dobra volja.