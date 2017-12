Strokovnjak razkriva: Bojanovo telo je izčrpano

Šov The Biggest Loser Slovenija se približuje koncu. Čeprav se je skozi ves šov zdelo, da bo veliki zmagovalec Bojan, ki je iz tedna v teden topil svoje kilograme kot za šalo, se je v zadnjem tednu stanje nekoliko obrnilo. Tehtnica je namreč pokazala, da ni izgubil niti grama, kar ni presenetilo le njega, temveč tudi trenerja in njegove sotekmovalce.

Kaj se dogaja z njim in zakaj je do tega prišlo, je opisal osebni trener Andrej Milutinović v oddaji Od težaka do junaka. Poudaril je, da je Bojan do zdaj izgubil ogromno kilogramov, s tem pa je tudi precej utrudil in izčrpal svoje telo.

»Bojan je izgubil več kot 50 kilogramov. Mislim, da se je njegovo telo izčrpalo. Morali bi dodati ogljikove hidrate, da se telo spet malo resetira, in šele nato nadaljevati kalorični deficit. Brez hidratov so že nekaj časa in telo se na neki točki ustavi. Takrat je potreben šok,« je pojasnil. »Izgubili so tudi veliko mišične mase, ker niso delali z utežmi, pili niso dovolj. To vse vpliva na hormone, ščitnico, testosteron. To je treba presekati,« je dodal.