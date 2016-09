Strah na kmetiji: grozila ji je s sekiro

Nova sezona šova Kmetija: Nov začetek je že postregla s prvimi napetimi trenutki. Sredi mirnega dne so tekmovalci iz kuhinje zaslišali kričanje, nato pa ugotovili, da sta se v spor zapletli Helena in Sanja. Nesporazum, ki je narasel v pravi prepir, je nanesel na Helenino obvladovanje borilnih veščin. Sanja je Heleni rekla, da se je prav nič ne boji, saj se zna postaviti zase in da lahko, če je treba, poprime tudi za sekiro.

Besede, ki jih je vzela kot grožnjo, so Heleno izredno pretresle, saj jo je zaskrbelo, da bi Sanja svojo grožnjo tudi uresničila. Vidno pretresena je v solzah povedala, da se boji biti v njeni bližini, saj ne ve, česa je Sanja sposobna.

Sanja pa je gospodarju Marjanu, ki se je trudil spor zgladiti, priznala, da tega ne bi smela narediti, vendar da se »ne zna zadržati«. Vseeno sta dekleti bojno sekiro na koncu zakopali.

Prve naloge

Dan na kmetiji pa je bil pester tudi zaradi obiska mentorice Karoline, ki se je izkazala za zelo strogo. Tekmovalcem je dala tri naloge: skrb za kokoši in prašičjega mladiča, gradnjo novih sanitarij in ograditev vrta.

Tekmovalcem je že takoj povedala, da na posestvu niso na počitnicah, in jim zagrozila: če naloge ne bodo opravljene ali pa bodo opravljene slabo, bo vso odgovornost za to moral prevzeti Marjan. To pa pomeni, da bo moral brez dvoboja v areni zapustiti posestvo in se praznih rok vrniti domov.