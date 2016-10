Stopa po očetovih stopnjah

Med študenti, ki so do konca septembra ujeli zakonski rok za oddajo diplome po starem programu, je tudi plesalec Anže Zalar, ki se lahko pohvali z nazivom diplomiranega pravnika. Anže tako stopa po stopinjah očeta Aleša Zalarja, pravnika, nekdanjega pravosodnega ministra in politika, danes pa predsednika Evropskega centra za reševanje sporov, ki ga vodi skupaj z nekdanjo ministrico Katarino Kresal. Na svojega Anžeta je izjemno ponosna tudi njegova srčna izbranka, modna oblikovalka Nina Šušnjara. »Moj dragi je diplomirani pravnik, jaz pa ne bi mogla biti bolj ponosna nanj,« se je veselila Nina in dodala, da je Anže njen največji navdih. »Zaslužiš si le najboljše v življenju,« je sporočila svojemu dragemu, on pa je priznal, da mu brez njene podpore in ljubezni nikoli ne bi uspelo.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«