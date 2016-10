Stojan Ščurek praznoval 60 let: spili so 900 steklenic

O rojstnodnevni zabavi Stojana Ščurka, enega najbolj znanih slovenskih vinarjev iz Plešivega v Goriških brdih, se bo verjetno še dolgo govorilo. V Vili Vipolže je s pomočjo petih sinov organiziral zabavo za prijatelje, sorodnike in poslovne partnerje. Gostov se je nabralo okoli 600 in Vila Vipolže je dobesedno pokala po šivih, pravzaprav je zmanjkalo prostora in so morali na posestvu postaviti še šotor. Hkrati z rojstnim dnem pa so Ščurkovi nazdravili tudi 30. obletnici prve polnitve njihovega vina. Seveda so ga na zabavi tudi točili, in kot nam je zaupal slavljenec, so spili kar 900 steklenic. »Največ penine Ščurek, belega jakota in rdeče stare brajde, za to priložnost pa smo dali izdelati tudi posebno etiketo, mojo figuro s sončnimi očali,« nam je še povedal Stojan. Za hrano je poskrbel njegov prijatelj in poslovni partner Luka Jezeršek, gostje pa se niso samo zabavali, ampak so si lahko v predverju Vile ogledali tudi razstavo polnitev vina Ščurek od leta 1986 naprej.

