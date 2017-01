Stevo Pavlovič: »Vse, kar sem imel,  sem vložil v znanje!«

V Ljubljano se je z mamo in sestro v času osnovne šole preselil iz Berlina, kamor so starši iz revnih družin iz bosanske vasi odšli s trebuhom za kruhom. Želel je študirati zgodovino, a ko je prišel čas, da se vpiše v srednjo šolo, je mama vztrajala, naj poskrbi, da ima poklic, in tako je pristal na Srednji frizerski šoli. »Mama je bila 'ziheraš', in imela je prav,« pravi Stevo, ki se danes lahko za uspeh zahvali tudi legendarni ljubljanski frizerki Meti Podkrajšek. Verjela je vanj, čeprav jo je njegov profesor praktičnega pouka poskušal prepričati o nasprotnem …« Bil je nesrečna duša, ki ni želela dobrega nikomur, še najmanj sebi. Vprašala ga je, če ima kakšnega učenca, fanta, za prakso pri njej. Odgovoril je, da ima enega čefurčka, iz katerega ne bo nikoli nič. Zato se je še bolj zavzela zame in pravzaprav sem mu lahko po svoje hvaležen,« se spominja Stevo. Ko je k Meti prvič prišel na prakso, mu je v roke porinila metlo in rekla, da bosta od tam naprej videla, kako in kaj.

