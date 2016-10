Ste videli, kaj se je zgodilo Ines iz Survivorja?

Na Filipinih so se udarili Slovenci, tekmovalci Survivorja Slovenija. V igri za imuniteto so postavljali stolpe. Naloga je bila očitno najbolj pisana na kožo Gregi, ki mu je uspelo brzdati živce in ohraniti mirno roko. Še najbliže mu je bil Sandi, a Grega je bil za vse prehiter. Svojo zmago je posvetil sinu Maju in hčeri Naji, s to zmago pa je korak bliže končni zmagi.

Po bitki so tekmovalci imeli nekaj časa za sprostitev. Mnogi so uživali v vodi, Ines pa je imela nekaj smole. Naletela je namreč na meduzo: »Celo koleno mi je objela. Naenkrat me je speklo. Mislim, da koleno ne bo nikoli več funkcioniralo. Prvič se mi je nekaj naredilo. Koliko dni Survivorja? 25?«