Ste videli, kaj počne znana voditeljica?

Svet z druge perspektive je prav fajn, ugotavlja simpatična novinarka in voditeljica Planet TV Anja Markovič. Anja je sicer navdušena hribolazka, a tudi radovedna preizkuševalka drugih športov. Skoraj vsak dan je na njenem urniku, ne glede na to, kdaj pride s terena. Tokrat se je dobesedno obesila in takole visela z glavo navzdol. »To je fly high joga, ki sem jo našla s pomočjo nekdanje televizijske kolegice Neže Rupnik. Fajn se je bilo spet malo guncati. Lep spomin na otroške dni, kar pa ne pomeni, da so vaje na traku otroško lahke. Bistvena sta močno telo in pogum, pa gre. Odlična izkušnja, s katero si krepim mišice celotnega telesa.« Je podobno kot na drogu, smo bili radovedni? »Morda, toda tam je treba imeti več mišic. Tole je za vse, ki si upajo, le paziti je treba, da nekaj ur prej ne ješ, saj lahko sicer bruhaš,« se smeje simpatična Anja.

