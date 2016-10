Ste slišali, kaj sta storila Luka in Franko v Survivorju? Aneta ogorčena

»Luko in Franka bom razbila, če bom imela možnost,« je pred kamero v slovenskem Survivorju povedala Aneta. Razkrila je, da sta se po obdarovanju otrok v kamp vrnila s čokolado, ki pa je bila namenjena otrokom in ne njim. Ko je to govorila, je z roko potegnila čez vrat, v smislu, da sta zanjo zaključila. »Razočarala sta me oba,« je poudarila mamica. Nato pa dodala: »Kakšen vzor sem jaz kot mama svojemu otroku, če podpiram take stvari?«

Svojo zgodbo sta pojasnila tudi Luka in Franko. Zadnji je povedal, da je dve čokoladni palčki dal v žep in pozabil nanju. Kasneje ni vedel, kaj bi z njima, in dodal, da je druge vprašal, ali naj ju vzame, in so se strinjali. Mišičasti Luka je dejal, da se je na koncu našla ena majhna čokolada, ki so jo odnesli: »Ne mislim se mešati in poglabljati v to debato ...«

Franko meni, da je to neka vrsta Anetine samoobrambe. Najprej ji ni bilo prav, tako je pojasnil, kako se deli riž, zdaj pa še čokoladica.

Aneta je vztrajala, da, kar ni prav, ni prav.

Boj za imuniteto

Igra za imuniteto je bila tokrat sestavljena iz fizično napornega dela, potem pa še iz natančnosti. Cilj je bil razbiti tri vrče, še pred tem pa so tekmovalci morali sestaviti čoln – katamaran, s katerim so odpluli po rušilno kroglo, da so lahko razbijali vrče. Čeprav se je naloga zdela enostavna, je bila daleč od tega. Že od začetka je bolje kazalo plemenu Tala, ki je sambalovce pustilo daleč za seboj, a razbijanje vrčev jim ni šlo od rok. Pleme Sambal jih je dohitelo, a niso imeli izkušenj, kako zalučati kroglo in kdaj jo spustili. Plame Tala na drugi strani je znanje pridobivalo in z izkušnjami na koncu tudi prvo razbilo tri vrče. Pleme Sambal je razbilo le enega. Imuniteto si je torej prislužilo pleme Tala.