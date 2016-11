Ste slišali, kaj naj bi se dogajalo na posestvu? Če je to res, potem je piz** od piz**!

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov Začetek se je vse vrtelo okoli izbora drugega dvobojevalca. Anna je že zjutraj Adriani razkrila, da za njenim hrbtom kujejo načrt, po katerem bi druga dvobojevalka postala prav ona, zato je bila Adriana čisto iz sebe. Bila je prepričana, da se bo klan levega krila držal načrta in da drug drugega ne bodo ogrožali.

Adriana je zato odšla do Matjaža in z njim delila Annine besede, ki jim je verjela predvsem zato, ker je Matic že večkrat poudaril, da se noče odločati med Senadom in Matjažem, če bosta na glasovanju za drugega dvobojevalca imela oba enako število glasov. »Če je to res, potem je piz** od piz**!« je bentila. Matjaž je vseeno menil, da ima s tem nekaj opraviti tudi taktična zamisel Senada in Anne, ki želita na tak način psihično uničiti Adriano.

Senad drugi dvobojevalec

Kljub vsem špekulacijam, da bi se utegnila v izbor za drugega dvobojevalca vmešati tudi Adriana, se to ni zgodilo. Glavna favorita za to mesto, Senad in Matjaž, sta od sotekmovalcev prejela vsak po tri glasove in pričakovati je bilo, da bo drugega dvobojevalca moral določiti Matic, česar se je ta najbolj bal, saj sta tako Senad kot Matjaž oba njegova zaveznika.

To se ni zgodilo, saj je bila odločitev na koncu v rokah Tineta, ki je prvi dvobojevalec, in ta se je odločil za Senada. Čeprav sta se Senad in Tine okoli dvoboja, ki ju čaka, precej šalila in zbadala, pa sta oba trdno odločena, da bosta v dvoboju zmagala in se na posestvo vrnila še močnejša.

Manjkale le čebele

No, kljub vsemu taktiziranju, ki se odvija, pa sta Matic in Matjaž le poprijela za delo in se lotila čebelnjaka. Končni izdelek pa je nekatere tekmovalce nasmejal do solz. Tudi fanta sta hitro opazila, da je čebelnjak poln žebljev, ki štrlijo na vse strani.

Matjaž je to opravičeval z dejstvom, da sta z Maticem mestna fanta in da se s tako zadevo spopadata prvič. Če se to upošteva, meni, da je čebelnjak zelo dobro narejen, in verjame, da bo tudi mentorica nad njim navdušena. V smehu je dodal, da po njegovem mnenju manjkajo samo še čebele.