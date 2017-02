Starši, izkoristite pust za nagajanje otrokom

Pustni čas je čas norčavosti. Čas, ko lahko postanemo to, kar si želimo. In tudi čas, ko lahko ušpičimo marsikaj, česar si običajno ne dovolimo. In zakaj ne bi letos starši izkoristili priložnosti in vsaj malo vrnili milo za drago otrokom, ki nam jih »špičijo« vse leto?

Kaj se zgodi, ko v duhu pustne norčavosti starši ponagajajo otrokom? Blogerji Mamina maza, Ljubki nesmisel in Mami na off so izvedeli za vas.

Točno to so sklenili tudi družinski blogerji Mamina maza, Ljubki nesmisel in Mami na off, ki so v okviru projekta #caszanas preizkušali ponudbo Term Ptuj med zimskimi počitnicami. Na bazenu so v duhu pustne norčavosti skovali 5 navodil, kako ponagajati svojim otrokom:

- Ko je otrok še suh in se igra ob bazenu, skočite v vodo dovolj blizu njega, da ga močno poškropite.

- Počakajte na trenutek, ko se otrok zavzeto igra v vodi. Takrat ga napadite z mehkimi žogicami.

- Veliko otrok dolgo menca na robu bazena, preden se odloči, da je čas za kopanje. Ne dajte mu tega časa. Porinite ga v vodo, nežno, seveda.

- V času popoldanske malice bo zagotovo napočil trenutek, ko je otrok utrujen od plavanja in ste mu dovolili sladico, za katero je čez dan vprašal vsaj tisočkrat. Takrat je čas za napad z vodno pištolico.

- Ko je otrok v bazenu obrnjen stran in vas ne vidi, se mu približajte in ga potopite pod vodo.

Poglejte, kako so blogerji ta navodila demonstrirali na bazenu Grand Hotela Primus v Termah Ptuj in kako so se odzvali otroci. A pozor, starši tega raje ne počnite, da vam otroci ne zagodejo še česa hujšega!

Projekt #caszanas je projekt največjega slovenskega hotelskega podjetja Sava Hotels & Resorts, katerega namen je izpopolniti ponudbo za družine.

V Termah Ptuj bomo med zimskimi počitnicami naredili vse, da se boste pri nas zabavali otroci in starši! To je vendar v naši krvi, saj smo doma na Ptuju! Pri nas lahko najprej plavate v topli vodi v hotelskih bazenih ali velikem termalnem parku, nato pa se sprehodite po mestnih ulicah in uživate v največjem pustnem karnevalu pri nas. Maske so pri nas vedno dobrodošle, zato jih bomo ustvarjali skupaj, naša maskota vojščak Primus pa bo z otroki uprizoril rimske igre. Vse maske vljudno vabljene!

Med zimskimi počitnicami pripravljamo pestro animacijo za vso družino. Ker je čas pusta, bomo izdelovali tudi pustne maske!

Pripravili smo tudi številne aktivnosti, s katerimi si bo vsa družina dodobra napolnila baterije za preostanek zime. Poskrbeli bomo, da najmlajši pri nas pridobijo nekaj zdravih navad in s tem še lažje kljubujejo mrazu: izurili se bomo v jutranji telovadbi, najmlajše skozi igro navajali na vodo, nekoliko starejše pa naučili pravilnega plavanja ter izdelovanja zdravih sadnih smutijev. Seveda pa nas bodo obiskali tudi čisto pravi kurenti! Ali veste, kako zelo glasni so? Če še ne, potem pridite v času zimskih počitnic v Terme Ptuj!

Kurenti so zaščitni znak Ptuja. V času pusta si tudi oni polnijo baterije v Termah Ptuj z odličnimi zdravimi smutiji!