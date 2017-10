Starševske skrbi Tanje in Mikija

Tanja Žagar in Miki Šarac že odštevata zadnje ure do njune največje sreče. Po številnih uspešnih glasbenih projektih bosta z otrokom kronala še dolgoletno in pred očmi javnosti skrito zvezo. Sobica je že opremljena, vse v nevtralnih barvah, saj ne želita biti presenečena, četudi je ultrazvok pokazal, da se jima bo rodil sin. Vendar je Tanja za Suzy povedala, kako ne bi želela, da se ji zgodi to, kar se je njeni prijateljici, ko je kljub zagotovilom, da bo rodila punčko, na svet prijokal fantek.

Vendar spol otročička še daleč ni njuna največja skrb, bolj si belita glavo, kako ga bosta pripeljala do doma in se pri tem ognila radovednim paparacem, ki ju bodo prav gotovo čakali pred porodnišnico. Pevkina nosečnost je ena najbolj odmevnih zgodb tega leta in težko pričakovani naraščaj je pravi magnet za medije. Če ne bo šlo zlepa, bo par posegel po pravnih sredstvih in tudi o tem sta se že pozanimala. Otroka ne nameravata razkrivati javnosti, strah pred nepridipravi, ki bi lahko to zlorabili, je prevelik. Nas bosta pa o vseh družinskih radostih zagotovo obveščala, vendar si želita prvih nekaj tednov miru in spoštovanja njune intime.



»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«