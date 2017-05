Starleta iz BB razkrila Mirelin razvrat! Ko boš videla, da si kakala v postelji ...

Posteljne aktivnosti slovenske udeleženke kontroverznega srbskega resničnostnega šova Parovi (Pari) Mirele Lapanović še vedno burijo duhove. Potem ko je seksala s sotekmovalcem Milutinom Radosavljević Milijem, je v ponedeljek srbski Happy TV celo prekinil prenos v živo zaradi prihoda policije, ki naj bi preiskovala domnevno posilstvo v šovu.

Mirelina dejanja odmevajo tudi v Sloveniji. Prek facebooka se je oglasila Ksenija Kranjec, ki je prav tako nekoč bivala v hiši slovenskega Big Brotherja in se je letos tudi podala v Pare, a se ženski tam nista nikoli srečali, saj je Ksenija zapustila šov pred Mirelinim prihodom.

Ksenijino bentenje in dokaz, da sta z Mirelo na bojni nogi, objavljamo spodaj (nelektorirano).

»Packa, packa, packa , najprej se hoces nabit na k**** mojemu 'bivšemu izbrancu' Nikoli Lakiću, ki je do ušes zaljubljen vame - sram te bilo. Pljuvala me brez razloga in lagala o meni, lagala o moji družini ter meni napovedovala neko nebitno tožbo, ker sem se samo branila in dala svoje mnenje. Ja ja Mirela, sej seks pred kameri ti ni tuj, ko bos pa pogledala posnetke, kjer si se pokakala v posteljo , pa upam da ti bo odprlo oči in boš popokala šila in kopita in se zakopala pod zemljo. Lepo si si oprala obraz! Karma je pras*** in končno sem dočakala ta dan kjer lahko samo recem : za svojih 25 let in samska sem, po dejanjih lahko zate le institucija.«

Prav tako ima sporočilo za Mirelinega zaročenca Andreja Lahanarja, ki vseskozi trdi, da je bila njegova ljubezen posiljena, omamljena in da napoveduje tožbo.

»Ha ha ha Andrej ustreli se! Vsak lahko izstopi iz tega sova he hoče! Evo mene živ primer. Tvoji dragi l**ika ploska, ona je več kot prezadovoljna z bivanjem not . Pa vidva sam tožbe napovedujeta, meni, Happy TV. Dej mal se pozanimaj kdo je lastnik happyja, prej ti bo nekdo metek spustu v čelo kot pa da bos dosegu kej.«

Ksenija tudi trdi, da v hiši v Parih v treh mesecih ni imela stika z drogami, ne ona ne kdo drug.

»V tej hisi je prisoten samo alkohol in če se zavedas da si pijana-prodana , nevem zakaj piješ? Tudi mi imamo cel posnetek - vse tri ne samo enega.«

Ksenija je hotela svojim spletnim prijateljem pojasniti še več o Andrejevih obtožbah, domnevnem posilstvu, delovanju Happy TV ipd., vendar so njen posnetek administratorji s facebooka odstranili.