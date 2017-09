»Stara, molzeš, kot da bi ovco«

Na kmetiji so se nekateri tekmovalci srečali z opravili, ki jih prej v življenju še niso počeli. Dekleta so kar pogumna in se lotijo celo dela na višini, Mirela pa je vendarle premagala strah in prvič pomolzla kravo.

Krav se še vedno malo boji

Čeprav je bilo slišati komentarje, da molze kravo, kot da bi ovco, ji je uspelo. Ob tem je priznala, da se krav še vedno malo boji, a ker so na kmetiji in so odvisni od mleka, se je morala naučiti tudi tega. Pa še razbremenila bo glavo družine, je pristavila.