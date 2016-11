Stara ljubezen Mira Cerarja še vedno gori

Pred dvema letoma se je po parlamentarnih volitvah in zmagi Mira Cerarja povečalo tudi zanimanje za njegovo zasebno življenje. Tako kot številni slovenski politiki Cerar to nerad deli z javnostjo, le tu in tam se pojavi kakšna drobtinica, ki razveseli njegove podpornike. Tudi fotografije na njegovih profilih z družabnih omrežij niso tako zgovorne in hudomušne kot denimo tiste, ki jih s sledilci deli predsednik države Borut Pahor, je pa Cerar pred kratkim presenetil s posnetkom, na katerem nasmejan brenka na kitaro. Podpis pod fotografijo se glasi: »Sreča med igranjem.« Da je predsednik vlade nadarjen glasbenik, je javna skrivnost, tudi sam prizna, da je glasba zaznamovala njegovo otroštvo. V osnovni šoli je namreč igral harmoniko, ki jo je v srednji šoli zamenjal s kitaro. »Kitara je bila v mojih očeh bolj frajerska kot harmonika in s kitaro sem kdaj pritegnil tudi kakšno punco, ampak v resnici mi je bil zelo všeč predvsem zvok električne kitare, posebej ko je šlo za blues, rock in podobno glasbo, ki me je v najstniških letih najbolj privlačila,« priznava.

