Sredi Benetk z golobi v laseh

Najprej so frfotali okoli nje, nato pa so se znašli v njenih laseh. Foto: facebook

Po rojstvu sina Dana se je novinarka POP TV Bojana Ksela Rose odločila za povsem novo in drugačno karierno pot. Novinarski mikrofon je postavila v kot in se posvetila pisanju bloga. Njen mož Donald Rose mora zato pogosto vskočiti v vlogo fotografa in ujeti čim boljše trenutke.

V teh dneh, ko se je družinica odpravila na križarjenje in obiskala Benetke, pa si zagotovo nihče od njiju ni predstavljal, da jima bodo uspele tako edinstvene fotografije. Med poziranjem z golobi so se frfotajoči ptiči zapletli v njeno dolgo obleko in lase. Dokler so bili le na njenih rokah in okoli nje, je videti, da se je Bojana še zabavala, ko pa so ji sedli na glavo, ni bila več tako navdušena. Z izraza na njenem obrazu je mogoče razbrati, da se jih je želela čim prej znebiti.

