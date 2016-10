Srečna Nika Kljun uresničila najstniške sanje

Plesalka in koreografinja Nika Kljun (28), ki živi in dela v Los Angelesu, je v zadnjih dneh doživela še dve veliki potrditvi svojega dela. Nika je že od najstniških let sanjala, da bi nekoč učila ples na znani plesni akademiji McDonald Selzncik Associates, in zdaj se ji je ta želja uresničila – njena fotografija že visi na pročelju šole. Poleg tega bo Nika, ki je plesala že z Beyoncé, Justinom Bieberjem, One Direction …, zdaj še ena od treh koreografov na mehiškem plesnem šovu La Banda. Gre za šov Simona Cowella, katerega producent je Ricky Martin, v njem pa plešejo zvezdniki. Nika je minuli konec tedna začela delati kot žirantka na avdicijah. Čakata jo dva meseca dela v Miamiju, njena naloga pa je, da tekmovalcem naredi koreografije in jih pripravi na tedenske nastope v šovu.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«