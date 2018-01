Srečal idola, nato zbolel

Stand up komik Tin Vodopivec je nadvse zadovoljen. In to z razlogom, saj je uspešno končal zahteven projekt, imenovan Izziv 777. V sedmih dneh so z ekipo obiskali sedem držav in se občinstvu predstavili s svojim humorjem na slovenski način, poskusili pa so priti tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

»Vseskozi smo bili na poti, spali smo le za silo, se spopadali z zapleti, kot so zamude, seveda pa sem se moral še sproti osredotočati na nastope, na različne jezike. A vseeno smo polni neverjetnih vtisov! Hvaležni smo, da je toliko teh doživetij ujetih na kamero,« na kratko pravi Tim. Res je bilo naporno. Na koncu so v ekipi namreč še zboleli! A vse tegobe več kot odtehta uspeh, ki so ga doživeli.

Noro! Izzard je namreč eden od mojih vzornikov, po katerih sem se zgledoval, pravzaprav največji.

Prav posebno zadovoljstvo in veselje pa je doživel tudi Tin: »Pika na i je bil vsekakor nastop v Parizu, ki mu je sledila večerja z zame preprosto genialnim angleškim komikom Eddiejem Izzardom. Noro! Izzard je namreč eden od mojih vzornikov, po katerih sem se zgledoval, pravzaprav največji. Presenečenje pa je sledilo še po nastopu, povabil nas je namreč na večerjo in druženje. Sanjsko! Na lepem je človek, ki ga tako spoštuješ zaradi vsega, kar je naredil, in tega, kako razmišlja, s teboj za isto mizo in klepeta o smotru neke zgodbe.«

Projekt pa je bil za Tina tudi dobra šola in izkušnja. »Ugotovil je, da je za boljšo komunikacijo z občinstvom vendarle potrebno poglobljeno znanje jezika države, v kateri pač si. V vseh so se ljudje nasmejali in se zabavali. Tinu je tako uspel želeni veliki met,« pa pravi njegova partnerica in producentka Urška Majdič.