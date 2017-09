Srce znanega slovenskega pevca se je ustavilo

Skupaj so preživeli veliko lepih let. Foto: Facebook

»Minulo noč se je v 52. letu starosti za vedno ustavilo srce pevca skupine The Drinkers Sandija Kolenca – Kollyja. Praznina ob njegovem nenadnem odhodu v drugo dimenzijo je neizmerna, a njegova bogata zapuščina uspešnic, kot so Žeja, Deset majhnih jagrov, Ko to tam opeva, Pijemo ga radi …, ostaja in bo vedno živela v naših srcih skupaj z njim. Kolly, R.I.P!,« so zapisali na facebook strani glasbene skupine.



Sandi Kolenc se je že nekaj let ubadal s težavami srca, mož, ki je s svojim glasom in stasom zaznamoval slovensko glasbeno sceno, se je sicer rodil 20. julija 1965.

Pod zapisom pa množica sožalj in zapisov ob grenki izgubi. Tako je nekdo zapisal: »Moje sożalje.. veliki poseben umetnik je bil... skladbe od drinkersov in Kolijev glas ostaja za vedno zaznamovan v slovenski glasbeni prostor.. velik poklon in hvala za vso lepo muziko... se vidimo nekoč tam nekje...«

In še: »Kolly hvala za vso odlično glasbo, ki me je spremljala od mladih nog. Počivaj v miru! Sožalje družini in vsem bližnjim!«