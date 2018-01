Srce parajoča zgodba Omarja Naberja: družina ni govorila deset let, zdaj jo je združil

Priljubljeni pevec Omar Naber, naš dvakratni evrovizijski predstavnik, je z oboževalci delil srce parajočo zgodbo, ki bo mnogim orosila oči. Nedavno je prejel klic starejšega gospoda, ki mu je pojasnil, da bi rad pripravil presenečenje za vnukinjin deveti rojstni dan, ki je sicer Omarjeva velika oboževalka.

»Načeloma teh stvari sicer ne počnem, a tokrat sem iz neznanega razloga začutil, da je zgodba drugačna od ostalih. Najprej nisem vedel, kako naj reagiram, zato sem ga želel preusmeriti na svojo glasbeno agencijo. Na koncu pa sem se po prijetnem telefonskem pogovoru odločil, da povabilo sprejmem in da to speljem na osebni ravni. Malce v strahu me je na koncu vprašal, koliko za takšne stvari računam. Obljubil sem mu, da ga ne bom opeharil in da se bova na koncu zmenila po njegovih zmožnostih. Bil je presrečen in vse je bilo zmenjeno,« začne svojo zgodbo Omar. in nadaljuje, da je tri dni kasneje prišel na dogovorjeno lokacijo, kjer je deklica praznovala rojstni dan s tremi sošolkami. O pogledu na pevca povsem so osupnila: »Niso mogle verjeti svojim očem. Znale so vse moje pesmi na pamet. Tudi tiste pesmi, starejše od njih. Že to, da sem jih tako razveselil, je bilo zame dovolj. Zame velik kompliment, da so znale vse na pamet. A dedka tam ni bilo. Tam je bil namreč njen oče. Tudi on je bil šokiran. Po prijetnem presenečenju me očka zmedeno vpraša, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo, da sem prišel in kdo je to presenečenje pripravil. Povedal sem mu, da me je poklical njegov oče, punčkin dedek. Očetu se ulijejo solze. Povedal mi je, da z očetom zaradi sporov iz preteklosti ni govoril že več kot deset let. Takoj je vzel telefon, po dolgih letih vpričo mene in punčk poklical svojega očeta in se mu v solzah od srca zahvaljeval. Presenečenje je več kot preseglo svoj namen.«

Skupaj sedeli v prvi vrsti

Čez nekaj dni je dedek Omarja povabil na kavo. Možakarju so se od hvaležnosti in sreče ulile solze. To, da ga je sin po desetih letih spet poklical in da sta se pobotala, mu pomeni vse na svetu.

»Čez nekaj dni sem imel koncert in najlepše darilo, ki sem ga kadarkoli prejel, je bilo, da so vnučka, njen oče in dedek skupaj sedeli v prvi vrsti. To je dar, ki ga ne bi mogel nadomestiti noben honorar na tem planetu. Hvala vam,« je zgodbo s srečnim koncem zaključil Omar.