Srbski mediji: Mirela v vroči akciji v bazenu z novim

V sredo zvečer je v vilo vstopil novi tekmovalec, temnopolti nogometaš Kem Tamara, za katerim so se v trenutku obrnile vse glave. Največje zanimanje je požel pri tekmovalkah in na zabavi so ga oblegale z vseh strani. Menda tudi zmagovalka slovenskega Big Brotherja Mirela Lapanović. Tako vsaj poroča spletna stran Happy TV, a videti je, da je avtor članka pošteno brcnil v temo.

Temnopoltega nogometaša je namreč ves večer oblegala Mirjana Praizović, ki je presenetila s podobno pričesko, kot jo ima Mirela. Po novem rdečelasa Mirjana se je s Kemom odpravila tudi v bazen, kjer sta se prepustila vročim igricam, vse skupaj pa je bilo videti kot film za odrasle, le da sta oba na sebi obdržala spodnje hlače.

In še članek, v katerem srbski spletni portal piše, da gre za Mirelo ...