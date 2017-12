Srbi so ga razglasili za slovenskega Georgea Clooneyja

Sebastian Cavazza ni le eden najlepših slovenskih igralcev, njegove čare so opazili tudi zunaj naših meja. Dobil je namreč vlogo v najprovokativnejši seriji na Balkanu in takoj pritegnil pozornost srbskega občinstva, tamkajšnji mediji pa so ga razglasili za slovenskega Georgea Clooneyja.



Cavazza ima v zgodovinskem spektaklu Sence nad Balkanom poleg producenta in igralca Dragana Bjelogrlića pomembno vlogo, glasbo za serijo pa je prispeval Magnifico. Dramski triler se dogaja v burnem obdobju ob koncu 20. let prejšnjega stoletja na Balkanu, v prostoru, kjer se križajo visoka politika, lokalni interesi, denar in kriminal. Kritiki so pohvalili privlačno atmosfero serije, nepričakovane preobrate in odlično odigrane like.



Cavazza v seriji igra Gabriela Mahta, gosta z Dunaja, ki v Beogradu išče izgubljeno ogrlico.