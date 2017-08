Poleg kilogramov so jo vedno motili tudi zobje, zato se je odločila, da si podari še to preobrazbo. Foto: osebni arhiv, Marko Feist

Nekaj časa je bila uspešna s praški za hujšanje, a se jih je naveličala. Nato pa je šlo samo navzdol …

Kdaj ste spoznali, da se v svojem telesu ne počutite več dobro?

Končno je prišla nazaj stara Jerica, ki je polna energije, samozavestna, zadovoljna, srečna.

Imela sem občutek, da moja življenjska energija usiha, moja samozavest je bila dokaj nizka, prav tako samopodoba. Tudi imunski sistem ni deloval, kot bi moral. Ko pa sem se videla na televiziji, ko sem bila komentatorka v oddaji Brez cenzure, je bila to pika na i.

Je bil to trenutek, točka 'razsvetljenja' ali bolj proces?

Že kakšno leto prej se nisem dobro počutila v svojem telesu, odrivala sem ljudi, ki so me imeli in me še imajo radi, raje sem samo delala in se zapirala v svoj kotiček, da me ni nihče videl. Žalostno, ampak sramovala sem se svojega telesa.

Kaj vas je najbolj motilo?

S tem, da v svoji najljubši trgovini ne dobiš ničesar več za obleči, se nekako sprijazniš, čeprav sem bila v garderobi občasno še jezna nase in žalostna. Bolj me je motilo, da sem popolnoma brez kondicije. Že mali hribček me je tako izčrpal, da mi je vzelo sapo. In seveda to, da sem podzavestno od sebe odrivala vse ljudi.

Kako ste začeli? Kako ste se sploh lotili hujšanja?

Verjamem, da se je sestavljanka sestavila. Kot da bi začutili mojo stisko, se je name spomnil trener Dejan Lenart iz Happy Gyma. Dejal mi je, da me je vse leto spremljal na facebooku in videl, da sem sicer začela migati, vendar ni opazil nobenega rezultata. Začela sva počasi, s pravilno tehniko, s spoznavanjem lastnega telesa oziroma mišic ob različnih vajah. Tako se mi šport ni zameril, dobila sem motivacijo.

Ste se kaj bali, da boste recimo odnehali, preden bi opazili prve rezultate? Kaj vas je in kaj vas še vedno motivira?

Niti za sekundo nisem pomislila, da bi odnehala. Večkrat je bilo težko, ampak sem grizla in zmagala. To je zdaj moj novi način življenja. Super je in počutim se fantastično.

Kako zdaj poteka vaša vsakdanja rutina prehranjevanja in vadbe v primerjavi z letom dni nazaj?

Po službi grem vsak dan v Happy Gym, to je nekakšna rutina, tako kot služba, in ni mi težko. Pravzaprav je zelo zabavno, pa še nove ljudi sem spoznala.

Kdaj ste imeli prvo krizo in kako ste jo premagali?

Prvi mesec je bilo najteže. Iskala sem izgovore, še ko sem se peljala tja, sem si rekla, kaj mi je tega treba. Potem sem se pripeljala, pa si rekla, da zdaj ko sem že tu, bom pa pač naredila še ta trening. In tako je bilo ves mesec. Pozneje pa je prišlo do tega, da se nisem dobro počutila, če kak dan med tednom nisem trenirala. Ampak telo tudi potrebuje počitek. Doživljate popolno zunanjo transformacijo.

Kdaj boste zadovoljni? Na kateri točki boste rekli, da je to to?

Že zdaj sem zadovoljna s seboj, dosegla sem veliko več, kot sem upala, in to samo v nekaj mesecih. Spremenila življenjski slog, miselnost, dobila nazaj življenjsko energijo in se spet začela smejati. Zdaj se res veliko smejem, v mojih ustih pa najdemo tudi zoprne amalgamske plombe, ki niso prav nič privlačne, ko odprem usta. V Opatiji so mi naredili remont in zdaj imam bele plombe. Moj načrt je še beljenje zob in nevidni aparat, da poravnam še nekaj krivih zob. Smeh je pač ženski najlepši modni dodatek, če me vprašate. Če že prej nisem poskrbela zase, se pa zdaj rada pocrkljam. Ker veliko treniram, grem na regeneracijo mišic v kisikovo komoro ali si privoščim kakšno masažo ali nego obraza.

Skozi katere notranje procese greste? Kako se sprejemate zdaj?

Ne začnite v ponedeljek, začnite danes!

Končno je prišla nazaj stara Jerica, ki je polna energije, samozavestna, zadovoljna, srečna. Ni več nihanja razpoloženja, ko sem se sredi dneva spomnila, da sem debela. Vsi so mi govorili, da zunanjost ni pomembna, da je pomembno srce in da pri meni ni težav s tem, saj sem srčna, prijazna. Vse lepo in prav, ampak v sebi sem doživljala pekel, pa ni tega nihče vedel, ker jih nisem želela obremenjevati. Zdaj je to preteklost. Končno.

Kaj bi svetovali vsem, ki so nezadovoljni s svojim videzom in zbirajo pogum, da se lotijo preobrazbe?

Ne začnite v ponedeljek, začnite danes. Prva dva tedna boste pogrešali čokolado in druge redilne zadeve, ampak potem boste videli, da je zdrava hrana odlična in iz nje se da narediti veliko okusnega. Prvi trening morda ne bo šel po pričakovanjih, ampak to je povsem normalno. Ko boste opazili napredek, boste pozabili na slabe trenutke. Nič ni lepšega kot človek, ki se dobro počuti v svojem telesu. Vsak je svojega telesa gospodar. Ni samo to, da se boste lahko lepo oblekli, ampak boste poskrbeli za svoje zdravje in počutje, kar bodo vsi opazili.







