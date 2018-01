Spremenil je spol in postal Branka!

Legendarni igralec in režiser Branko Đurić - Đuro je moral na hitro pod nož. V ljubljanskem kliničnem centru je pretrpel manjši operativni poseg, menda pa naj bi ga dneve dolgo pestile hude bolečine, dokler mu niso naposled odstranili kile. Njegova ljubeča soproga Tanja Ribič mu seveda stoji ob strani in pomaga pri okrevanju. O zdravstvenih težavah se sprva ni govorilo, dokler niso hrvaški in bosanski mediji dramatično naznanili, da ima režiser zdravstvene težave. Zdaj se je oglasil tudi sam legendarni Đuro, ki je na facebooku razložil, za kaj je v resnici šlo. »Hej, ljudje, ko se že toliko piše o moji operaciji, je dobro, da sam pojasnim, kaj se je zgodilo. V petek sem imel rutinski poseg, spremenil sem spol. Upam, da me boste sprejeli takšnega, kakršen sem. Pozdrav vsem, vaša Branka. (Đurica mi ne zveni tako dobro.)« Đuro pač ne bi bil Đuro, če ne bi v vsako situacijo natrosil ščepca skrivnosti velikih mojstrov – humorja. Hitro okrevanje, Đuro!



