Športnik razvnel Saškino ledeno srce?

Saška vzbuja ugibanje, že odkar je postala članica skupine Skater. Opravljivci se ne sprašujejo več o številki njenega nedrčka, za Slovenske novice je namreč vroča svetlolaska konec lanskega leta razkrila lepotni poseg pri dr. Maticu Fabjanu, in lahko na nastopih nemoteno in do mile volje občudujejo njeno oprsje, veliko ugibanja pa še naprej sproža njen partner. Ali morebiti zgolj domnevni partner, saj pevka govoric o fantu ne zanika niti ne potrjuje.

Zainteresirani, ki so želeli poskusiti svojo srečo pri vroči blondinki, so na koncu prav vsi odpadli.

Kolikor je za zdaj znano in kar je odkrito priznala, je zelo izbirčna.

Drugače povedano, ima visoka merila, kdo je idealni partner zanjo in kakšen je njen sanjski moški. Pri tem je tako izbirčna, da ni pomagalo niti iskanje, ki se ga je pred kakšnim letom lotil eden od slovenskih tiskanih medijev. Čeprav je pritegnilo številne zainteresirane, ki so želeli poskusiti srečo pri vroči blondinki, nekateri so ji celo v ograjo okrog njenega doma zatikali šopke, so na koncu odpadli prav vsi kandidati. Saškine prijateljice pa so kar nekako obupano pripomnile, da bo na koncu ostala sama, če se bo tako obirala in izbirala. A Saški to očitno bolj malo pride do živega. Vztrajno in potrpežljivo čaka, da pravi vendarle pride, in videti je, da se ji nikamor ne mudi. »Bo, ko bo,« kratko komentira.

Ali se je ta bo, ko bo potihoma že zgodil, ni moč trditi, prav tako pa ne gre kar odmisliti informacij, ki so vendarle pricurljale. Nasmešek, ki je zadnje čase na Saškinem obrazu, je menda posledica zveze in ga riše znani slovenski športnik. Kdo natančno, še ni znano, je pa bil pomenljiv presenečen pevkin obraz, ko smo jo o tem direktno povprašali. O dobri volji in nasmehu je kljub temu diplomatsko odvrnila le, da sta posledica njene sreče. Kaj natančneje to pomeni, pa ni razkrila.

Veliko zgovornejša pa je glede glasbenih stvari. »Nisem človek, ki bi delal novoletne zaobljube. Vse leto namreč poskušam početi in uresničevati stvari, ki jih sklenem ali načrtujem. Edino, kar je v povezavi z novim letom kot praznikom oziroma začetkom, je to, da si vsako leto zadam nov glavni cilj, k njegovi uresničitvi potem stremim. Posneli smo duet s skupino Tequila in veselim se že, ko ga bomo konec meseca izdali. Skaterja sva posnela tudi nov singel, ki bo na radijske postaje prišel marca,« pravi.