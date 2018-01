Spomini Tadeja Piška: Najboljše speče babica

Silvestrovo bo preživel mirno. »Z najbližjimi prijatelji bomo v majhni koči v snegu in ob večerji kovali načrte za novo leto.« Foto: Pro Plus

Igralci oziroma celotna ekipa, ki sodeluje pri nastajanju priljubljene nadaljevanke Reka ljubezni, si lahko malce oddahne. Do tretjega januarja niso snemali priljubljene serije, zato so si lahko nabrali novih moči in se prepustili prazničnemu vzdušju.

Glavni igralec Tadej Pišek božični čas preprosto obožuje. »Pri nas smo ga vedno praznovali. Okrasili smo jelko, postavili jaslice, za kar smo bili zadolženi otroci. Babica je spekla flancate, ki jih še danes obožujem, hiša je dišala po potici,« se spominja Tadej in nam zaupa, da brez daril ni šlo. »Pismo smo napisali Miklavžu, ta nam je prinesel sladkarije in sadje, o darilih, za katera v njegovem košu ni bilo prostora, pa je potem obvestil Božička, ki je poskušal izpolniti željo.«

