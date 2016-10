Spogledljiva diva

Da diva slovenske zabavne glasbe pri 53 letih ni mladostna le po zunanjosti, pač pa tudi sicer, so se lahko pred kratkim na lastne oči prepričali gledalci oddaje Vikend paket. Pevka, ki je bila tam gostja, se je navihano spogledovala z mladim glasbenikom Omarjem Naberjem, katerega nastop je bil prav tako del oddaje. »Omar, si shujšal?« ga je pred prižganimi kamerami vprašala zvezda. »Dobro izgledaš, veš,« ga je šarmantno pohvalila in spravila v smeh voditeljico oddaje Bernardo Žarn. Mladi pevec, ki je od Helene mlajši kar 18 let (ona jih ima 53, on 35), je bil nad komplimentom očaran – posnetek je nemudoma delil s prijatelji na facebooku in se divi za lepe besede javno zahvalil.