Spet s pravim imenom

Družabno omrežje facebook je res priljubljeno, se pa zgodi, da kdaj povzroči nejevoljo, nezadovoljstvo ali celo jezo. To se je zgodilo tudi glasbeniku Štajerskemu Brendiju. Facebook ga je namreč najprej presenetil, potem razjezil, no, na koncu pa, kot pravi, ne razume povsem, za kaj je sploh šlo.



Kaj se je zgodilo? »Na vsem lepem so mi blokirali profil. Do njega nisem imel več dostopa, sanjalo pa se mi ni, kaj se je zgodilo in zakaj. K sreči so me obvestili, da moram spremeniti ime profila. Zakaj, mi ni povedal ali razložil nihče. Ne vem, ali je šlo za prijavo, je bila pomota ali kaj drugega. Ampak če sem profil želel obdržati, sem pač moral ravnati po navodilih,« pravi. Po novem je tako namesto Štajerski Brendi Renato Leber, kot mu je sicer uradno ime.



Da pa zaradi nevšečnosti ni bilo samo jeze, so poskrbeli prijatelji, ki so se pošalili na ta račun. Predlagali so mu namreč, naj o pripetljaju napiše skladbo! O Brendiju in Renatu ali kaj podobnega. In naj vse skupaj vzame kot šalo.