Spet doma za dame zdoma

V kranjskem Cineplexxu so si dame spet rezervirale večer zase in si ogledale romantično komedijo Spet doma. V njej se prikupna Alice Kineey po ločitvi odloči zaživeti znova in pod streho družinske hiše sprejme tri privlačne sostanovalce, ki poskrbijo za zabavne dogodivščine.



Kot se spodobi za večer s prijateljicami, je v kinodvorani prevladoval ženski del občinstva. Navihana Azra Selimanovič, ki jo na premierah redno videvamo, se je tudi tokrat preizkusila v vlogi moderatorke. Rjavolaska si štirikrat na leto privošči tudi jogo na Šrilanki, kjer ima svojega učitelja joge.

Pevka Raiven je tržno nišo našla v svoji drugačnosti in se ne obremenjuje z mnenjem drugih.

Redna obiskovalka kinematografov je tudi Iryna Osypenko Nemec, ki se je spomnimo iz oddaje Zvezde plešejo. V oddaji je prejela nemalo kritik, vendar pa je mož, politik Matjaž Nemec, nanjo zelo ponosen in je dolgonogi lepotici ob vsakodnevnih treningih pomagal s spodbudami in hišnimi opravili. Tokrat je ostal doma in manekenko pustil v ženski družbi.

Opazili smo tudi Raiven, ki je spomladi v velikem slogu predstavila svoj prvenec Magenta. Pevka, ki je tržno nišo našla v svoji drugačnosti, se ne obremenjuje z mnenjem drugih in da na svojih nastopih veliko na vizualne elemente. Harfistka je znana po odštekanem modnem slogu in laseh živih barv, vendar je za tokratni večer izbrala umirjeno črnino.