Špela Grošelj: Moje telo je ustvarjeno za grehe

Da so se drugi bolj intenzivno ukvarjali z njeno podobo, je bilo boleče spoznanje, ob katerem se ni zlomila, ampak počasi prihajala do pravih modrosti. »S petnajstimi kilogrami preveč sem bila večji trn v peti okolici, vseh tistih, ki so mi na raznih forumih in naslovnicah 'svetovali', da bom počila, da to ni primerno zame kot medijsko osebnost. Zato mi je postalo toliko bolj zanimivo, da se zadnjih šest let, ko se vrtim okoli svoje ustaljene teže, ljudje še vedno obremenjujejo z mano. Za nekatere sem presuha, o čemer sklepajo po mojem drobnem obrazu, ki je z izgubo odvečnih kilogramov razumljivo ožji. A takšen vtis je daleč od resnice, saj imam kar nekaj maščobe, razporejene po telesu. Morala sem se sprijazniti z dejstvom, da je samopodoba večna tematika, ob kateri se ljudje poistovetijo z drugimi. Predvsem to počnejo tisti, ki bi naredili več koristnega, če ne bi le opletali z jeziki in pomanjkanja volje obešali na preostale, ampak zavihali rokave in začeli delati na sebi,« je neposredna in hkrati prepričana, da se lahko tudi s presežkom kilogramov odlično počutiš v svojem telesu ob zavedanju, da ne podlegaš trendom.

