Špela Grošelj: Jaz planiram,  bog splanira

S strogo vzgojo jo je mami Magda zavezala k disciplini. Na trg se daje samozavestno in zna še kako dobro poskrbeti za opaznost. S svojim glasom, stasom in tudi kakšno izjavo, s katero podpiha žar priljubljenosti. V tretji sezone šova Kmetija: Nov začetek je prevzela vlogo voditeljice opravljive oddaje Brez cenzure.

Popravite me, če se motim, za vas se zdi, da imate nerealistično željo po vsem, kar obstaja.



Nak, prizemljena sem. Tako sem vzgojena. Z mami sva bili sami. Imela me je dokaj pozno, pri enainštiridesetih. Zelo stvarna in obenem subtilna ženska je. Realistično me je pripravila na življenje. Down to earth. Danes jo razumem, v puberteti je bilo drugače. Nisva se razumeli. Torej, nič nenavadnega ni bilo v najinem odnosu, a čutiti je bilo manko generacije vmes. Vzgajala me je čisto drugače, kot so bili vzgajani moji vrstniki. Ni mi vsega dovolila in zelo stroga je bila. To se je poznalo že pri uri, kdaj sem morala biti doma. Pri petnajstih, ko sem lahko dobila napotnico študentskega servisa, me je poslala delat. Začela sem v fitnes centru, kasneje v otroški trgovini. Ko sem obiskovala bežigrajsko gimnazijo, sem med vikendi delala kot natakarica. Vstajala sem ob petih zjutraj, lokal je bil ob bencinski črpalki in odpirali smo ob pol šestih. Takrat sem si mislila, kaj njej ni jasno! Zdaj vem, da ji je šlo za privzgojitev delovnih navad. Za to, da me je naučila ravnati z denarjem, sem ji neskončno hvaležna. Točno vem, da lahko stopim toliko, kolikor imam dolg korak. V poslu mi ta veščina zelo prav pride; če si s. p. in odvisen od projekta do projekta, je treba nenehno slalomirati.



Vas je obenem spoštovala kot človeka, ki samostojno sprejema odločitve in jih zagovarja, ali ste si morali to svobodo izbojevati?



Med nama je bila vedno prijateljska vez, govorila mi je: »Nisem samo tvoja mami, sem tvoja prijateljica.« Tako je dosegla, da je dejansko od nekdaj vedela vse o meni.



A mame imajo sposobnost čutiti tudi zamolčano.



(Pokima.) Moje zaupanje si je pridobila, ker me nikoli ni obsojala; tudi če sem zafrknila. Ne glede na okoliščine, vse sva rešili. Še danes je tako. Drugo leto bo stara 73 let, res sem ponosna nanjo. Mislim, da je prav zato, ker me je imela pozno, ostala mladostna. (Se nasloni nazaj in vzame telefon, da posname fotografijo za instagram.) Zanimiv kader... Kje sva ostali?



Pri mamah, ki se ne obremenjujejo z gubami in se v mišljenju ne starajo.



Verjamem, da si starše izberemo sami. Strašno sem vesela, da sem si izbrala tako mami. Da ne bo pomote, tudi očeta imam blazno rada, ampak z mami sem živela. Bila je oče in mama v enem. Imela je avtoriteto. (Prepričljivo.)