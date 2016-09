Špela Grošelj: Briga me, kaj si mislijo drugi

Bombardirani z vseh strani, predvsem ameriške direktive o popolnem življenju so globalno povzročile največ škode. To se še posebej občuti v šovbiznisu. Vsi, ki se pojavljajo v medijskem svetu, bi morali biti po jusu, se pravi 90-60-90, brez celulita in gubic, nekakšna nerealna pravljična bitja. S tem se je soočila tudi Špela Grošelj, ki bo v letošnjo televizijsko sezono vstopila kot voditeljica oddaje Brez cenzure na Planet TV. »Ne razumem, zakaj bi se zgledovali po tovrstnih idealih, če se potem preprost človek, ki ni v tem poslu, ne more poistovetiti s takšnimi predpisi. Vrhunski videz zahteva ogromno časa, odrekanja, garanja, nenehno si pod pritiskom, saj moraš uživati zdravo hrano, se izogibati alkoholu in drugim razvadam ter veliko svojega časa posvečati aktivnostim. Dejansko gre za neke vrste poklic, da si videti čim bolj trendi. Preprosto se to od tebe pričakuje, in če pogledam sedem let nazaj, sem bila v obdobju, ko nisem ustrezala temu kalupu. Bila sem bolj okrogla in vsi drugi so se z mojo težo obremenjevali bolj kot jaz. Dobivala sem kup opazk v medijih in javnosti, da sem predebela in naj že enkrat shujšam. S 16 kilogrami več sem bila bistveno manj obremenjena, kot sem danes,« iskreno spregovori o svoji kalvariji.

