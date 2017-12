Špela in Gregor: njuno prvo skupno potovanje

Zaljubljenca že odštevata tedne, ko se bosta prvič podala na daljše skupno popotovanje. Špela Grošelj je od nekdaj zaljubljena v Azijo in že komaj čaka, da se odpravi v eno od tamkajšnjih dežel. Z Gregorjem Kirschem kolebata med Filipini in Indonezijo, še prej pa mora voditeljica končati prvo in zelo uspešno sezono shujševalnega šova The Biggest Looser Slovenija. Zaupala nam je, da se ni še nikoli za tako kratek čas odpravljala tako daleč. »Tokrat imava na voljo le dva tedna, kar je res malo za odkrivanje lepot Daljnega vzhoda. Običajno sem jo popihala za tri tedne do enega meseca, vendar se tega potovanja še posebej veselim, saj ni lepšega kot spoznavati nove kulture in dežele z nekom, ki ga neizmerno ljubiš,« prepojena s čustvi pove Špela in doda, da se bosta na pot podala z nahrbtniki.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«