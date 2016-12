Šova konec, zdrahe se nadaljujejo: po telefonu zahteva denar

Čeprav je šova Kmetija: Nov začetek že konec in je veliki finale okronal zmagovalko, ki je postala Adriana Košenina, se zdrahe po šovu še vedno nadaljujejo. Tokrat se je pod žaromete postavila Lidija, ki je v telefonskem klicu od zmagovalke zahtevala denar. Očitno se vsem kolca po glavni nagradi, ki jo je Adriana prejela v finalu, dobila je namreč 50.000 evrov, poroča Planet.

Lidija je zahtevala denar v zameno za nošenje svoje trenirke. Menda je Adriana v šovu nosila zgornji del njenega oblačila. Uporabo je ocenila na 30 evrov in znesek po telefonu tudi zahtevala. Adriana se je na zahtevo odzvala nekoliko sarkastično: »Ji bom pa kupila novo, podobno trenirko in eno svečo za pomiritev in še knjigo z naslovom Ne bodi zloben. Dobro se z dobrim vrača.«