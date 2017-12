Šova je konec, prepirov pa ne: Ozmerjala me je kot psa!

Prepirom in prerekanjem tudi po koncu resničnostnega šova Kmetija očitno ni konca. Najhujše je, kot kaže, med Borisom in družino Gjerkeš. Boris je na facebooku objavil, da je pred dnevi doživel šok, saj ga je menda poklicala gospa Gjerkeš – Damijanova mama in Dejina babica.

»Sinoči zvoni telefon. Gospa Gjerkeš me napade, kako lahko rečem za sina in vnukinjo, kakšna sta. Ozmerjala me je kot psa! Gospa, prosim, da pustite mojo družino pri miru. Vzemite persen, ker pomirja. Morate pa razumeti, da je Kmetija šov in se brez zveze nervirate. Odločim pa tako vse jaz, ker je vse v mojih rokah,« je zapisal in kasneje med komentarji dodal še posnetek zaslona telefona, na katerem je sporočilo, ki mu ga je poslal Damijan.